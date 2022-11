Em 10 dias, nível do Rio Negro sobe quase 1 metro no Amazonas

Manaus/AM - O nível do Rio Negro subiu 14 centímetros, nesta segunda-feira (7), e atingiu a cota de 17,14 metros segundo dados do Porto de Manaus. Em 10 dias desde que Rio Negro voltou a subir, já são quase 1 metro a mais no nível.

No dia 29 de agosto, o nível do Rio Negro voltou a subir com 3 centímetros a mais e com a cota de 16,30. De lá pra cá, 95 centímetros foram contabilizados.

Mesmo com o fim da vazante, 59 municípios ainda estão em alerta, sendo que 8 deles estão em estado de emergência.