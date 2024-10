David Almeida critica Alberto Neto durante debate do 2º turno

O programa encerrou com as considerações finais, em que os dois candidatos pediram apoio da população para vencer o pleito.

Já David, revelou que, durante sua gestão, a prefeitura de Manaus já atendeu 9 mil crianças com Transtornos do espectro autista (TEA) e prometeu a criação da "Cidade do Autista" para promover atendimento educacional, psicológico e social para pessoas com TEA.

Durante o programa, David criticou o deputado federal ao relembrar que Alberto Neto destinou, em 2019, mais de R$ 4 milhões em emendas parlamentares para os estados de São Paulo e Paraná. Ainda de acordo com o atual prefeito, o deputado federal não teria contribuído com a capital amazonense durante a pandemia da Covid-19, a maior enchente da história que afetou todo o Amazonas e a seca severa.

