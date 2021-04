Eleições do ano de 2018

PRESIDENTE DA REPÚBLICA ELEITO EM SEGUNDO TURNO EM 28/10

Jair Bolsonaro (PSL) e o vice Hamilton Mourão (PRTB) são eleitos com 57.797.847 de votos (55,13%).

Fernando Haddad (PT) e a vice Manuela D’Avila (PCdoB) receberam 47.040.906 votos (44,87%).

No Amazonas, Jair Bolsonaro (PSL) recebeu 50, 27% dos votos, contra 49,73% de Fernando Haddad (PT).

Para a Presidência da República, no Amazonas, houve um total de 1.761.246 de votos válidos (92,25%). Desses, 29.353 (1,54%) votaram em branco, 118.680 (6,22%) votaram nulo.



Primeiro turno em 07/10



No primeiro turno, Jair Bolsonaro (PSL) recebeu 49.277.010 votos (46,03%) e Fernando Haddad (PT) recebeu 31.342.051 (29,28%), número de votos que os levou para o segundo turno.

Ciro Gomes (PDT), obteve 13.344.371 votos (2,47%).

Geraldo Alkmin (PSDB) obteve 5.096.350 votos (4,76%).

João Amoêdo (NOVO) obteve 2.679.745 votos (2,50%).

Cabo Daciolo (PATRIOTAS) obteve 1.348.323 votos (1,26%).

Henrique Meirelles (MDB) obteve 1.288.950 votos (1,20%).

Marina Silva (REDE) obteve 1.069.578 votos (1,0%).

Álvaro Dias (PODEMOS) obteve 859.601 votos (0,80%).

Guilherme Boulos (PSOL) obteve 617.122 votos (0,58%).

Vera Lúcia Salgado (PSTU) 55.762 votos (0,05%).

José Maria Eymael (DC) obteve 41.710 votos (0,04%).

João Goulart Filho (PPL) obteve 30.176 votos (0,03%).



GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS ELEITO EM SEGUNDO TURNO

​

Wilson Lima (PSC) foi eleito com 1.033.954 votos (58,50%). Estreante na política, venceu o grande cacique local.

Amazonino Mendes recebeu 733.414 votos (41,50% do total). Prefeito de Manaus por três vezes e governador também três vezes, além de senador pelo AM, Amazonino pode ter encerrado sua vida na política com essa que foi considerada uma surpreendente derrota.

Para a votação do Governo do Estado, compareceram às urnas 1.767.368 de votos válidos (92,63%), dos quais 20.364 de votos em brancos (1,07%) e 120.198 de votos nulos (6, 30%).

Primeiro turno



No primeiro turno, Wilson Lima (PSC) e seu vice, Carlos Almeida (PRTB), da coligação Transformação para um novo Amazonas (PSC, PRTB e REDE) foi o primeiro colocado com 596.585 votos (33,73%).

Amazonino Mendes (PDT) e Rebeca Garcia (PP), da coligação “Eu voto no Amazonas” (PDT, PP, PRP, AVANTE, PV, PR, SD, PPS, PTB, PHS, PSL e PPL) também foi para o segundo turno com 579.016 votos (32,74%).

O terceiro colocado foi David Almeida (PSB) e seu vice, Chico Preto (PMN), da coligação “Renova Amazonas” (PSB, PODE, PMN, PROS, PMB), que teve 417.203 votos (23,59%.

O ex-governador e senador Omar Aziz (PSD) foi o quarto colocado, junto ao vice Arthur Bisneto (PSDB), pela coligação “Amazonas com Segurança” ((PSD, DEM e PRB) “Amazonas com segurança” 2 (PSDB e PTC) e Patriotas.

Lucia Antony (PCdoB) e Socorro Prado (PT) da coligação “O Povo Feliz de Novo” (PT e PCdoB) recebeu 26.403 votos (1,49%).

Berg da UGT e Ilzanete Campos, ambos do PSOL, sem coligação, receberam 5.433 votos (0,31%)

Sidney Cabral e Maria Auxiliadora, ambos do PSTU, sem coligação, receberam 1.324 votos (0,07%)

SENADORES ELEITOS



Eduardo Braga (MDB) foi reeleito com 607.286 votos (18,45%)

Plínio Valério (PSDB) foi eleito com 834.809 votos (25,36%)

ELEITOS PARA CÂMARA FEDERAL (oito vagas)

José Ricardo (PT) foi eleito com 197.270 votos (11,19%)l.

Delegado Pablo (PSL) foi eleito com 151.649 votos (8,60%).

Átila Lins (PP) foi reeleito para o sétimo mandado consecutivo com 11.700 votos (6,73%). Lins é economista e advogado.

Silas Câmara (PRB) foi reeleito para o quinto mandato consecutivo com 117.181 votos (6,65%). Pastor evangélico da Igreja Assembleia de Deus e empresário, está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), após acusação do Ministério Público Federal (MPF) de promover a chamada “rachadinha”, exigindo a devolução de salários de pelo menos 17 assessores parlamentares, além de usar servidores, pagos pela Câmara, para serviços particulares.

Capitão Alberto Neto (PRB) foi eleito com 107.168 votos (6,08%).

Marcelo Ramos foi eleito com 106.805 votos (6,06%).

Sidney Leite (PSD) foi eleito com 77.458 (4,39%).

Bosco Saraiva (Solidariedade) foi eleito com 55.447 (3,15%).

DEPUTADOS E DEPUTADAS ESTADUAIS ELEITOS (24 vagas)

A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas teve uma renovação de 50% dos seus 24 membros, a partir dessa eleição.

Foram reeleitos, Adjuto Afonso (PDT ), Alessandra Campelo (MDB), Belarmino Lins (PP), Cabo Maciel (PR), Dermilson Chagas (PP), Dr. Gomes (PRP), Josué Neto (PSD), Ricardo Nicolau (PSD), Serafim Corrêa (PSB), Augusto Ferraz (DEM) e Professor Sinesio (PT).

Em primeiro mandato estão Dra Mayara (PP), Roberto Cidade (PV), Delegado Péricles (PSL), Wilker Barreto (PHS), Saullo Vianna (PPS), Joana Darc Protetora Animais (PR), João Luiz (PRB), Fausto Junior (PV), Prof. Therezinha Ruiz (PSDB), Felipe Souza (PHS), Carlinhos Bessa (PV), Álvaro Campelo (PP), Tiago Falcão (PODEMOS).

Deputados Estaduais eleitos

Dra. Mayara (PP) eleita com 50.819 votos.

Roberto Cidade (PV) eleito com 33.239 votos.

Dermilson Chagas (PP) eleito com 31.625 votos.

Delegado Péricles Nascimento (PSL) eleito com 30.573 votos.

Ricardo Nicolau (PSD) eleito com 30.134 votos.

Belarmino Lins (PP) eleito com 30.100 votos.

Augusto Ferraz (DEM) eleito com 29.663 votos.

Wilker Barreto (PODE) eleito pelo extinto PHS com 29.275 votos.

Saullo Viana (PTB) eleito com 27.880 votos.

Cabo Maciel Pereira (PL) eleito com 27.258 votos.

Josué Neto (PRTB) eleito com 26.924 votos.

Joana Darc Protetora dos Animais (PL) eleita com 26.816 votos.

João Luiz Almeida (Republicanos) eleito com 25.858 votos.

Serafim Corrêa (PSB) eleito com 25.025 votos.

Alessandra Campêlo (MDB) eleita com 23.859 votos.

Sinésio Campos (PT) eleito com 22.981 votos.

Adjuto Afonso (PDT) eleito com 21.145 votos.

Dr Francisco Gomes (PSC) eleito pelo extinto PRP com 19.759 votos.

Fausto Júnior (PV) eleito com 19.446 votos.

Professora Therezinha Ruiz (PSDB) eleita com 17.111 votos.

Felipe Souza (PODE) eleito pelo extinto PHS com 16.541 votos.

Carlinhos Bessa (PV) eleito com 16.175 votos.

Álvaro Campelo (PP) eleito com 15.992 votos.

Thiago Falcão (PODE) eleito com 13.013 votos.