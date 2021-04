Eleições do ano de 2002

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganha as eleições para presidente do Brasil, com o empresário José Alencar (PL) como vice, recebendo 52.793.364 votos (61,27%).

José Serra (PSDB) e a vice, Rita Camata (PMDB) receberam 33 370 739 votos (38,73%).

O número de votos tornou Luiz Inácio Lula da Silva o segundo presidente mais votado do mundo naquela época, em 2002. Lula venceu em 25 estados e mais o Distrito Federal, enquanto José Serra venceu em apenas um, que foi em Alagoas.

Foram dados 86.164. 103 votos válidos, (94,5%), dos quais 1 727 760 (1,89%), votos em branco, 3.772.138 (4,11%)de votos nulos e abstenções foram 23.589.188 (20,47%).

No Amazonas, Lula recebeu 47,7% dos votos contra 15% de Serra.

Primeiro turno

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e José Alencar (PL) saíram na frente com 39.455.233 votos (46,44%).

José Serra (PSDB) e Rita Camata (PMDB) receberam 19 705 445 votos (23,19%).

Anthony Garotinho e José Antônio Figueiredo (PSB), receberam 15 180 097 votos (17,86%).

Ciro Gomes (PPS) e o vice Paulo Pereira da Silva (PTB) receberam 10.170.882 votos (11,97%).

José Maria Almeida e Dayse Oliveira (PSTU) receberam 402.236 votos (0,47%.).

Rui Costa Pimenta e Pedro Paulo de Abreu (PCO) recebeu 38.619 votos (0,04%.).

GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS ELEITO EM PRIMEIRO TURNO

Eduardo Braga (PPS) e o vice, Omar Aziz (PFL) foram eleitos no primeiro turno com 568.111 votos (52,38%) pela “Frente Trabalhista do Amazonas” formada pelos partidos (PPS, PFL, PTB, PDT, PSC, PSD, PSL, PTN, PSDC, PRP, PHS, PAN, PRONA).

Gilberto Mestrinho e o vice, Miquéias Fernandes (PMDB) receberam 226.193 votos (20,85%), sem coligação.

Serafim Corrêa (PSB) e Luís Fernando Nicolau (PPB) ficaram em terceiro lugar, com 225.491 votos (20,79%) pela frente “Por amor ao Amazonas”

(PSB, PPB, PTC, PV).

João Pedro da Costa (PT) e Antônio Gomes de Arruda (PMN) receberam 62.715 votos (5,78%) pela “Frente Popular do Amazonas” (PT, PMN, PL, PCB, PCdoB, PST, PTdoB, PRTB).

Herbert Amazonas e Ivete Egas (PSTU) receberam 2.202 votos (0,20%).

Para a votação do Governo do Estado, compareceram às urnas 1.192.308 eleitores, dos quais 15.857 votos foram em branco (1,3%) e 91.739 votos (7,7%) foram nulos.

SENADORES ELEITOS

Arthur Virgílio Neto (PSDB) foi eleito com 608.762 (29,4%)

Jéfferson Péres (PDT) eleito com 543.158(26,2%).

ELEITOS PARA CÂMARA FEDERAL (oito vagas)

Vanessa Grazziotin (PCdo) eleita com 197.419 votos (17,2%.

Carlos Souza (PL) eleito com 133.509 (11,6%)

Átila Lins (PFL) eleito com 102.249 votos (8,9%).

Pauderney Avelino (PFL) eleito com 75.020 votos (6,5%).

Silas Câmara (PTB) 71.578 votos (6,2%).

Francisco Garcia (PFL) 67.493 votos (5,9%).

Humberto Michiles (PL) 57.319 votos (5,0%).

Lupércio Ramos (PL) 50.588 votos (4,4%).

Deputados Estaduais eleitos

Wallace Souza (PL) eleito com 47.036 votos (4,0%).

Marcos Rotta (PSDC) eleito com 32.741 votos (2,84%).

José Melo (PFL) eleito com 29.292 votos (2,54%).

Eron Bezerra (PCdoB) eleito com 28.994 votos (2,52%).

Francisco Souza (PTB) eleito com 24.428 votos (2,12%).

Risonildo Almeida (PSC) eleito com 23.087 votos (2,00%).

Antônio Cordeiro (PFL) eleito com 21.838 votos (1,90%).

Luiz Castro (PTB) eleito com 21.429 votos (1,86%).

Vicente Lopes (PMDB) eleito com 21.371 votos (1,86%).

Nelson Azedo (PFL) eleito com 20.945 votos (1,82%).

Lino Chíxaro (PPS) eleito com 20.928 votos (1,82%).

Belarmino Lins (PFL) eleito com 20.899 votos (1,81%).

Miguel Carrate (PFL) eleito com 20.726 votos (1,80%).

Liberman Moreno (PSDC) eleito com 20.137 voto (1,75%)

Régis da Silva (PL) eleito com 19.305 votos (1,68%).

Vera Edwards (PL) eleita com 18.846 votos (1,64%).

Wanderley Dallas (PMDB) eleito com 18.710 votos (1,62%).

Francisco Balieiro (PMDB) eleito com 14.471 votos (1,26%).

Sinésio Campos (PT) eleito com 12.960 votos (1,13%)

Edilson Gurgel (PRTB) eleito com 12.450 votos (1,08%)

Arthur Virgílio Bisneto (PSDB) eleito com 12.144 votos (1,05%).

Sebastião Reis (PL) eleito com 10.050 votos (0,87%).

Evilázio Nascimento (PL) eleito com 8.650 votos (0,75%).

Mário Frota (PDT) eleito com 8.400 votos (0,73%).