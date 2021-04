Eleições do ano de 2006

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice, José Alencar (PRB) receberam 58.295.042 votos (60,83%).

Geraldo Alckmin (PSDB) e o vice, José Jorge (PFL) receberam 37.543.178 (39,17%). Um fato histórico ocorreu com os dois, que receberam menos votos no segundo turno.

A chapa de Lula e José de Alencar venceu em 19 estados e mais o Distrito Federal, enquanto a de Alckimin e José Jorge venceu em apenas sete estados.

No Amazonas, a votação de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e José Alencar (PRB) foi considerada histórica. Eles receberam 1.159.709 votos (86,8%) no segundo turno. Geraldo Alckmin (PSDB) e José Jorge (PFL) tiveram 176.338 votos (13,2%). Houve um total de 8.456 (0,62%) de votos em branco e 25.392 (1,85%) de votos nulos. As abstenções foram de 411.199 (23,09%). Houve o comparecimento de 1.369.895 (76,91%) de um total de 1.781.094 eleitores.

Primeiro turno

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e José Alencar (PRB) receberam 46.662.365 votos (48,61%).

Geraldo Alckimin (PSDB) e José Jorge (PFL) receberam 39.968.369 votos (41,64%).

Em terceiro lugar, Heloísa Helena (PSOL) recebeu 6.575.303 votos (6,85%).

Cristovam Buarque (PDT) obteve 2.538.844 votos (2,64%).

Ana Maria Rangel (PRP) recebeu 126.404 votos (0,13%).

José Maria Eymael (PSDC) obteve 63.294 votos (0,07%).

Luciano Vivar (PSL) obteve 62.064 votos (0,06%).

Rui Costa Pimenta (PCO) obteve zero votos.

GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS REELEITO EM PRIMEIRO TURNO 01/10

Em primeiro turno, foram reeleitos para o Governo do Estado, Eduardo Braga (PMDB) e o vice, Omar Aziz (PMN), com 687.912 votos (50,63%), pela coligação “Pelo bem do Amazonas” (PMDB, PMN, PTB, PP, PRTB).

Venceram o cacique Amazonino Mendes (PFL) e seu vice, Sidney Leite (PHS), que obtiveram 543.412 (40%) dos votos, pela coligação “Amazonas para todos” (PFL, PHS, PSC, PTC, PTN, PAN).

Em terceiro lugar ficou Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Neto e Leonel Feitosa, ambos do PSDB, pela coligação “Muda Amazonas” que receberam 74.900 (5,51%) dos votos.

Em quarto, veio Paulo Carlos De'Carli e Maria de Oliveira Fernandes, ambos do PDT, pela coligação “Um novo rumo para o Amazonas” (PDT, PT, PL, PSB, PCdoB, PV, PSL, PRB, PRONA, PTdoB), que receberam 35.827 (2,64%).

O quinto colocado foram os Professores Sérgio Oliveira Amorim e Marcão, ambos do PSDC, sem coligação, receberam 10.051 (0,74%).

Em sexto lugar, Herbert Amazonas Massulo (PSTU) e seu vice Renato Nery (PCB) receberam 6.195 (0,46%) de votos pela coligação Frente Amazonas Socialista.

Em sétimo e último lugar, José Sampaio Sobrinho e Elivane Silva, ambos do PCO, sem coligação, obtiveram 316 (0,02%).

SENADORES ELEITO (uma vaga)

O ex-prefeito Alfredo Pereira do Nascimento (PL), da coligação “Com a força do povo” foi eleito com 629.606 (47,49%) votos, tendo como suplentes João Pedro Gonçalves (PT) e Aluízio Braga (PL).

DEPUTADOS FEDERAIS ELEITOS (oito vagas)

Carlos Souza (PP) eleito com 147.212 votos (10,57%).

Sabino Castelo Branco (PFL) eleito com 138.932 votos (9,98%).

Francisco Praciano (PT) eleito com 126.881 votos (9,11%).

Silas Câmara (PTB) eleito com 104.965 votos (7,54%).

Vanessa Grazziontin (PCdoB) eleita com 95.950 votos (6,89%).

Átila Lins (PMDB) eleito com 93.882 votos (6,74%).

Marcelo Serafim (PSB) eleito com 92.241 votos (6,62%).

Rebeca Garcia (PP) eleita com 81.229 votos (5,83%).

DEPUTADOS E DEPUTADAS ESTADUAIS ELEITOS (24 vagas)

Wallace Souza (PP) eleito com 48.965 votos (3,54%).

Belarmino Lins de Albuquerque (PTB) eleito com 34.098 votos (2,47%).

Nelson Azedo (PMDB) eleito com 33.021 votos (2,39%).

Marcos Rotta (PMDB) eleito com 32.178 votos (2,33%).

Angelus Figueira (PV) eleito com 31.026 (2,24%).

Sinésio Campos (PT) eleito com 30.662 votos (2,22%).

Vicente Lopes de Souza (PMDB) eleito com 29.932 votos (2,17%).

Franscisco de Souza (PTB) eleito com 29.006 votos (2,1%)

Edilson Gurgel (PRTB) eleito com 26.576 (1,92%).

Ricardo Nicolau (PRONA) eleito com 25.786 votos (1,87%).

Conceição Sampaio (PP) eleita com 20.469 votos (1,48%).

Wilson Ferreira Lisboa (PMN) eleito com 19.323 votos (1,4%).

Adjuto Rodrigues Afonso (PP) eleito com 18.713 votos (1,35%).

Carlos Almeida (PMN ) eleito com 18.218 (1,32%).

Donmarques Anveres de Mendonça (PRP) eleito com 17.690 votos (1,28%).

Walzenir Falcão (PAN) eleito com 15.883 votos (1,15%).

Therezinha Ruiz de Oliveira (PFL) eleita com 15.531 votos (1,12%).

Eron Bezerra (PCdoB) eleito com 15.491 votos (1,12%).

Josué Cláudio de Souza Neto (PSB) eleito com 15.458 votos (1,12%).

Luiz Castro (PPS) eleito com 15.349 votos (1,11%).

Sebastião Reis (PL) eleito com 14.087 votos (1,02%).

Vera Lúcia Castelo Branco (PFL) eleita com 14.034 votos (0,01%)

Liberman Moreno (PHS) eleito com 11.841 votos (0,85%)

David Almeida (PAN) eleito com 7.569 votos (0,54%)