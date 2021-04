Eleições do ano de 2004

Na eleição municipal de 2004, Serafim, do PSB, derrotou o candidato do PFL, Amazonino Mendes, no segundo turno. Esse pleito foi marcado por uma reviravolta, pois Serafim havia sido apenas o segundo candidato mais bem votado no primeiro turno eleitoral com 28,77% dos votos e Amazonino com 43,5%. Amazonino tentava se eleger pela terceira vez para a Prefeitura de Manaus.