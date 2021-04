Eleições do ano de 1996 para Prefeito e Vereadores

Alfredo Nascimento e Omar Aziz, ambos do PPB saem na frente com 160.163 votos (34,19%)

Serafim Corrêa e Fernando Nascimento, ambos do PSB, ficam em segundo lugar com 232.950 votos (49,73%) pela coligação "Frente de Oposição Acorda Manaus" (PSB, PSDB e PCdoB).

Alfredo Nascimento e o vice, Omar Aziz, ambos do PPB vencem a disputa em segundo turno com 235.508 (50,27%) pela coligação "Aliança do Povo" (PPB, PTB,PFL, PSL e PL). Os dois não receberam apoio de nenhum dos candidatos derrotados no primeiro turno.

Essas foram as primeiras eleições realizadas em urnas eletrônicas, disponíveis, no entanto, para um terço dos eleitores, entre os quais os de Manaus.

