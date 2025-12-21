Terceiro "Avatar" arrecada US$345 mi em fim de semana de estreia





Por Lisa Richwine

21 Dez (Reuters) - O terceiro filme "Avatar" do diretor James Cameron arrecadou cerca de US$345 milhões em vendas globais de ingressos até domingo, cumprindo as previsões para a franquia de filmes da Walt Disney.

"Avatar: Fogo e Cinzas" foi classificado como a segunda maior estreia de um filme de Hollywood em 2025, atrás apenas dos US$556 milhões de "Zootopia 2", da Disney, em novembro.

O filme liderou as bilheterias nos Estados Unidos e no Canadá, onde arrecadou US$88 milhões do total mundial, de acordo com estimativas da Disney. "Fogo e Cinzas" continua a história do povo Na'vi, seres azuis de três metros de altura que lutam contra invasão de seu planeta Pandora por humanos.

O total arrecadado na América do Norte foi 35% menor do que o de "Avatar: O Caminho da Água", de 2022, a sequência lançada 13 anos após o primeiro filme ter encantado o público com efeitos visuais impressionantes.

Com a nova produçâo, "o público não sentiu tanta falta quanto sentiu em relação à sequência", disse Jeff Bock, analista sênior de bilheteria da Exhibitor Relations.

Ainda assim, "é um ótimo começo para o período das festas de fim de ano", disse Bock, observando o entusiasmo com que o público vai ao cinema na época do Natal e do Ano Novo. "Há uma enorme avalanche de bilheteria nos próximos dois ou três finais de semana."

Os cinemas esperam que "Fogo e Cinzas" provoque uma retomada das sessões de cinema que se estenda até o próximo ano. As vendas de ingressos no acumulado do ano ficaram 1,3% acima de 2024, mas 22,5% abaixo do ano pré-pandêmico de 2019, de acordo com dados da Comscore.

Os operadores de cinema acreditam que têm uma forte programação para 2026, incluindo "Avengers: Doomsday", "Dune: Parte Três", "A Odisseia", de Christopher Nolan, e "O Mandaloriano e Grogu", do universo Star Wars.

Os sucessos de bilheteria de Cameron tendem a continuar acumulando vendas por semanas a mais do que outros. "Fogo e Cinzas" foi lançado três dias mais perto do Natal do que "O Caminho da Água".

Zoe Saldana e Sam Worthington dão voz aos personagens principais de "Avatar", retratando dois pais forçados a lutar para proteger sua família e seu planeta contra a invasão dos humanos.

Cameron reconheceu que os filmes de "Avatar" são caros e precisam gerar grandes retornos para manter a série em andamento. A Disney não divulgou o orçamento dos filmes.

O primeiro filme "Avatar", lançado em 2009, arrecadou US$2,9 bilhões em vendas globais de ingressos. "O Caminho da Água" arrecadou US$2,3 bilhões.

Um quarto e um quinto filmes de "Avatar" estão programados para serem lançados em 2029 e 2031.