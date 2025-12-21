França nota abertura da Rússia para conversar com presidente Macron, diz Eliseu
PARIS, 21 Dez (Reuters) - A França tomou nota da abertura da Rússia para conversar com o presidente francës, Emmanuel Macron, e vai definir a "melhor maneira de proceder" nos próximos dias, disse o gabinete presidencial no Palácio do Eliseu em Paris no domingo.
O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o presidente russo, Vladimir Putin, está pronto para conversar com Macron se houver vontade política mútua, em comentários publicados pela agência de notícias RIA no início deste domingo.
