Nilton Lins

França nota abertura da Rússia para conversar com presidente Macron, diz Eliseu

Por Reuters

21/12/2025 15h00 — em
PARIS, 21 Dez (Reuters) - A França tomou nota da abertura da Rússia para conversar com o presidente francës, Emmanuel Macron, e vai definir a "melhor maneira de proceder" nos próximos dias, disse o gabinete presidencial no Palácio do Eliseu em Paris no domingo.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o presidente russo, Vladimir Putin, está pronto para conversar com Macron se houver vontade política mútua, em comentários publicados pela agência de notícias RIA no início deste domingo.

(Por Tassilo Hummel)

