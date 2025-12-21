Premiê britânico discute esforços de paz na Ucrânia em conversa com Trump





21 Dez (Reuters) - O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, discutiu neste domingo esforços para alcançar um "fim justo e duradouro" para a guerra na Ucrânia com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse o gabinete de Starmer em Downing Street em comunicado.

"Os dois líderes começaram refletindo sobre a guerra na Ucrânia", disse o gabinete de Starmer em um resumo da ligação, acrescentando que eles discutiram o trabalho dos países da chamada "Coalizão dos Dispostos" que se comprometeram a apoiar a Ucrânia.

"O primeiro-ministro atualizou o trabalho da Coalizão dos Dispostos a apoiar qualquer acordo de paz e garantir um fim justo e duradouro para as hostilidades."

Os negociadores dos EUA se reuniram com autoridades russas na Flórida no sábado para as últimas conversas com o objetivo de encerrar o conflito, enquanto o governo de Trump tenta obter um acordo de ambos os lados.

A reunião de Miami ocorreu após as conversas dos EUA na sexta-feira com autoridades ucranianas e europeias, as últimas discussões de um plano de paz que despertou alguma esperança de uma solução para o conflito que começou quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022.

O relato de Downing Street também disse que Starmer e Trump discutiram a nomeação de Christian Turner como embaixador nos EUA depois que seu antecessor Peter Mandelson foi demitido quando emails de apoio que ele enviou ao criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein vieram à tona.

(Por Ananya Palyekar)