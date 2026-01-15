   Compartilhe este texto
Nilton Lins

CSN começará em 2026 plano de venda de ativos para reduzir endividamento em R$15 bi a R$18 bi

Por Reuters

15/01/2026 8h52 — em
Geral



15 Jan (Reuters) - A CSN afirmou nesta quinta-feira que pretende dar início neste ano à implementação de movimentos estratégicos para reduzir o endividamento e equacionar "em definitivo" a estrutura de capital do grupo, com a venda de ativos importantes mirando desalavancar entre R$15 bilhões a R$18 bilhões.

"As alienações de ativos fazem parte de uma estratégia da administração que pretende alcançar o potencial de, em até 8 anos, dobrar o Ebitda da CSN e atingir uma alavancagem sustentável em torno de 1 vez a sua relação dívida líquida/Ebitda", detalhou em fato relevante ao mercado.

No final do terceiro trimestre de 2025, a dívida líquida ajustada da CSN somava R$37,5 bilhões, com a relação dívida líquida/Ebitda ajustado em 3,14 vezes.

A companhia destacou entre as estratégias mapeadas para a desalavancagem a venda de uma participação relevante da CSN na nova companhia CSN Infraestrutura e a alienação do controle da CSN Cimentos, conforme apresentação sobre os planos. Também disse que avalia alternativas ou parcerias em siderurgia.

A CSN afirmou que em um primeiro passo das ações de desalavancagem a companhia vendeu 11% da MRS para a sua controlada CSN Mineração por R$3,35 bilhões em dezembro de 2025.

Em novembro do ano passado, ao comentar o resultado do terceiro trimestre, o diretor financeiro da CSN disse que a criação da empresa que concentraria os ativos de infraestrutura do grupo estava em estágio avançado, citando que o movimento geraria recursos significativos para reduzir o endividamento.

O portfólio da CSN Infraestrutura, conforme a apresentação da CSN nesta quinta-feira, tem sete ativos ferroviários, portuários e multimodais, incluindo a ferrovia Transnordestina.

A CSN afirmou nesta quinta-feira que o conselho de administração da empresa autorizou a companhia a iniciar um projeto de alienação estruturada de ativos importantes. O movimento, segundo a CSN, permitirá a concentração nos segmentos de maior rentabilidade, crescimento e sinergias.

A companhia deve detalhar mais sobre a estratégia em reunião online nesta quinta-feira, a partir das 10h.

(Por Paula Arend Laier)

Bastidores da Política - Mais sanções, mais censura. Que país é este? Bastidores da Política
Mais sanções, mais censura. Que país é este?

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Geral

+ Geral


15/01/2026

CSN começará em 2026 plano de venda de ativos para reduzir endividamento em R$15 bi a R$18 bi

15/01/2026

Conab reduz estimativa para safra de soja 25/26, mas ainda prevê recorde

15/01/2026

Taxas dos DIs têm leve viés de alta em sintonia com Treasuries

15/01/2026

Conab reduz estimativa para safra de soja 25/26, mas ainda prevê recorde

15/01/2026

Vinícius Jr. é alvo de cantos racistas antes de partida do Real pela Copa do Rei

15/01/2026

CSN quer vender em ativos a partir de 2026 para reduzir endividamento em R$15 bi a R$18 bi

15/01/2026

Dólar abre em baixa no Brasil com exterior e liquidação da Reag no radar

15/01/2026

Conab reduz previsão para safra e exportações de soja 25/26 do Brasil

15/01/2026

Ativos da BlackRock atingem recorde de US$14 trilhões com alta dos mercados no 4º tri

15/01/2026

Ericsson planeja eliminar 1.600 empregos na Suécia

15/01/2026

EXCLUSIVO-Trump apoia a permanência da Venezuela na Opep

15/01/2026

Rio Tinto e BHP se unem em Pilbara para aumentar produção de minério de ferro

15/01/2026

Minério de ferro recua com queda na produção de ferro-gusa na China

15/01/2026

Espanhola Acciona vence licitação de R$2,1 bi para construção de trecho rodoviário em SP

15/01/2026

Richemont, proprietária da Cartier, supera previsões de vendas com recuperação na China

15/01/2026

ASML ultrapassa US$500 bi em valor de mercado após resultados da TSMC

15/01/2026

TSMC supera previsões com lucro recorde e sinaliza mais fábricas nos EUA

15/01/2026

Moura Dubeux anuncia oferta de cerca de 9,7 mi de ações

14/01/2026

GWM assina termo para nova fábrica no Brasil, diz governador do Espírito Santo

14/01/2026

Movida tem lucro líquido de R$102 mi no 4º tri

14/01/2026

Melnick tem vendas brutas de R$339 mi no 4º tri

14/01/2026

Petróleo fecha em alta, mas devolve ganhos após Trump amenizar preocupações sobre Irã

14/01/2026

Plano&Plano tem vendas líquidas de R$1,5 bi no 4º tri

14/01/2026

Furto de combustível em dutos da Transpetro cresce pela 1ª vez em 6 anos

14/01/2026

Alemanha une-se a parceiros europeus no envio de tropas para a Groenlândia

14/01/2026

Dólar supera R$5,40 em dia de ruído sobre vistos de brasileiros e pesquisa eleitoral

14/01/2026

EUA anunciam grupo tecnocrático palestino para administrar Gaza no pós-guerra

14/01/2026

Dólar à vista fecha em alta de 0,47%, a R$5,4012 na venda

14/01/2026

Taxas dos DIs fecham em alta após medida dos EUA sobre vistos gerar ruído


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!