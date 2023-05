Yudi Tamashiro é internado após mal-estar: 'formigamento e boca seca'

Que este episódio nos sirva de ensinamento e lembrança de que, como mulheres sábias, temos o poder de interceder por aqueles que amamos, de discernir a vontade de Deus e de agir com prudência. Que possamos estar atentas à voz divina em todas as circunstâncias e confiar em Seu direcionamento. Quando somos instrumentos da sabedoria e da graça divina, podemos impactar positivamente nossas famílias e alicerçar lares firmes, repletos de amor e harmonia.

"Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento; reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas." - Provérbios 3:5-6

Agora, enquanto o observo sendo medicado e submetido a uma série de exames, uma profunda reflexão se inicia dentro de mim, e decidi compartilhá-la com vocês. Como mulheres, mesmo tendo homens fortes ao nosso lado, precisamos ser igualmente fortes e estar atentas à voz de Deus. Nos momentos mais difíceis, é crucial exercermos sabedoria e assumirmos o controle da situação. Embora seu marido possa dizer que não irá parar, a resposta correta vem do alto, e quando Deus fala, é preciso ter atitude e agir.

Mila relatou que o ex apresentador mirim acordou com formigamento nas mãos, boca seca e agitação.

