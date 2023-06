Whindersson Nunes faz novas tatuagens no rosto e no braço; Veja

Ele também tatuou duas luvas com as datas de suas lutas: dia 22/04, que foi sua estreia no esporte, e 15/07 a próxima disputa em Dublin, na Irlanda.

Whindersson Nunes fez mais uma tatuagem no rosto. Desta vez, o humorista desenhou uma coroa com a mensagem ‘Bom Jesus’ acima da sobrancelha.

