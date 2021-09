Whindersson Nunes abre live chorando e preocupa fãs: ‘meu Deus’

Whindersson abriu uma live, começou a chorar, ficou em silêncio e desligou. O cara sofre depressão, teve a perda recente do filho, ajudou e ajuda milhares de instituições, para ter gente questionando porque ele não investe no futebol. Vocês só vão parar quando matar né?

Whindersson Nunes deixou os seguidores alarmados ao abrir uma live no Instagram na madrugada do sábado, 11.

