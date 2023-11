Vocalista do Calcinha Preta é atingido por barra de ferro em academia

Daniel Diau, vocalista da banda Calcinha Preta, sofreu um acidente com uma barra de ferro em uma academia em São Paulo. O vídeo foi postado pelo próprio cantor nas redes sociais.

Na gravação, Daniel coloca a barra de ferro de volta no suporte, que cai e atinge o rosto do cantor. Ele precisou levar alguns pontos na região do rosto.

Vocalista da banda Calcinha Preta sofre acidente com peso de academia.



Daniel Diau passou por um grande susto no último final de semana ao se exercitar em uma academia de São Paulo. pic.twitter.com/mY9gXqRYO0 — Antonelli Rodrigues (@antonellibjj) November 13, 2023

O vocalista do Calcinha Preta tranquilizou os fãs. "Passando aqui pra agradecer por tudo primeiramente ao nosso Deus por nos guardar e nos livrar de todas as armas forjadas contra nós e aos meus fãs amigos e jornalistas pela a força e as orações de cada um de vocês já tô bem foi só um susto mais pra prevenir vocês que gosta de malhar que tenham um acompanhamento de um personal ou alguém que te faça companhia mas dia 7 de dezembro estarei lá juntos no nosso @dvdatemporal vai ser demaisssss!, escreveu.