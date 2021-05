Viúvo de Paulo Gustavo e famosos postam vídeo do humorista pedindo vacina

O viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas, publicou nesta terça-feira, 11, um vídeo do artista falando sobre sua pressa para tomar logo a vacina contra a Covid-19, e criticando a demora da vacinação no Brasil. As imagens foram compartilhadas por outros famosos como Tatá Werneck, Angélica, Ingrid Guimarães, Fernanda Gentil, Preta Gil, Monica Martelli e seguem viralizando.

Com um filtro engraçado, Paulo Gustavo falou que iria tomar o imunizante e rebatia alguns discursos antivacina: “Eu to louco pra tomar vacina! Ah meu Deus do céu, a pessoa fala: ‘ah, vai virar jacaré’. Vambora virar jacaré! Eu quero! Aí a pessoa fala 'ah, [se] tomar vacina vai dar merda’. Vambora! Eu tomei vacina desde que eu nasci. Tomei vacina a vida toda, gente. Eu vou tomar vacina mas vai ser com certeza, viado!”, disparou.

“‘Ah, tem que dar autorização’. Eu dou autorização. [...] Gente, o problema é meu. Eu vou tomar vacina, eu vou tomar muito. ‘Ah se tomar vai virar viado’. Eu já sou viado, querida. Eu vou tomar, entendeu? Não tem jeito!”, seguiu.

“Quando chegar a vacina e chegar a minha hora… Mas do jeito que tá demorando, quando chegar a minha hora eu já vou ter falecido de morte natural, né? Tá demorando muito”, finalizou Paulo Gustavo.

O vídeo foi publicado por Thales Bretas pouco depois do fim da missa de sétimo dia do humorista, que morreu aos 42 anos, após passar quase 2 meses lutando contra a Covid-19.

Thales compartilhou a imagem do marido e pai de seus filhos, com a legenda: “21:12”, e de emojis de coração partido. O vídeo já havia sido publicado no perfil de Paulo Gustavo, no dia 10 de janeiro. Em março, ele foi internado com Covid-19, intubado, e precisou passar por outros procedimentos como uso de pulmão artificial (ECMO) e transfusão de sangue, até não resistir no dia 4 de maio, com uma embolia gasosa disseminada.

O humorista era conhecido entre amigos pela generosidade e chegou a doar meio milhão de reais para a compra de oxigênio durante a crise em Manaus. Ele também compartilhou um vídeo em seu Instagram, de uma enfermeira da cidade, pedindo para os seguidores ajudarem também. "Gente , pelo amor de Deus , ajuda!!! Eu passo mal só de ver esse vídeo! Que tristeza! Cade a vacina gente? Pqp! Gente quem pode levar oxigênio lá? Avisa geral ai", disse na época.

A vacinação lenta no Brasil também foi criticada durante a missa de Paulo Gustavo, pela melhor amiga do humorista, Susana Garcia: "E pensar que você e muitas pessoas morreram porque não tiveram duas doses, apenas duas doses de uma vacina que já existe. Essa dor não pode ser em vão”.