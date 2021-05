Missa de Paulo Gustavo: veja o discurso do marido, irmã e homenagem da mãe

Repleta de homenagens emocionantes, a missa de sétimo dia de Paulo Gustavo foi transmitida ao vivo nesta terça-feira (11), às 18h30, e finalizada às 20h05 (horário de Brasília) direto do Santuário do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

Entre os momentos mais importantes estão o discurso de Susana Garcia, melhor amiga do humorista, com destaque para sua fala sobre a vacinação atrasada no Brasil: "E pensar que você e muitas pessoas morreram porque não tiveram duas doses, apenas duas doses de uma vacina que já existe. Essa dor não pode ser em vão”.

Depoimento de Susana Garcia, amiga do Paulo Gustavo. pic.twitter.com/UwBTJq93LL — tax doida (@taxdoida) May 11, 2021

Inconsolável, a irmã de Paulo Gustavo, Ju Amaral, entrou em seguida, lendo o poema “A Morte Não É Nada”, de Santo Agostinho. Em sequência, chamou Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo, demonstrando todo o carinho que a família tem por ele. Chorando muito, ela anunciou: “E agora eu vou chamar o marido, o parceiro, o grande amor da vida do meu irmão, e o meu amor também, Thales”.

Quanta dor! Quanto luto, meu coração está destruído. Juliana Amaral, irmã de Paulo Gustavo fez um discurso emocionante. Força, Juh. pic.twitter.com/W7Cm6qN4I8 — mare (@birdsmrt) May 11, 2021

Usando o terno de Paulo Gustavo, com asas de anjo bordadas, Thales subiu ao palco, relembrando o amor dos dois e o legado deixado pelo humorista. ‘O amor é transformador, e o nosso não só me evoluiu pra sempre como alcançou milhares de famílias, com exemplo de tolerância, respeito e união. Que sorte a minha viver um amor tão lindo, verdadeiro e correspondido, mesmo que por tão pouco tempo. Tínhamos tantos planos pra tantos anos, que acho que é pra além dessa encarnação", disse.

"Depois da soma veio a multiplicação, com as duas maiores alegrias das nossas vidas: Gael e Romeu, que prometo cuidar pra sempre e transmitir tudo o que aprendi com o papai Paulo: generosidade, caráter, respeito, compaixão, justiça, amizade. Valores que são o seu maior legado”. seguiu.

parte 2. ele falando dos filhos e eu morri bem aqui #multishow pic.twitter.com/aBaBkepptI — mari (@twitamari) May 11, 2021

A mãe, Déa Lúcia, que inspirou a sua personagem mais famosa do artista, dona Hermínia, finalizou a cerimônia cantando “Fascinação”, acompanhada do coral. Entre uma pausa e outra, ela falou sobre como lida com a perda, e que iria cantar para o seu filho porque ele sempre gostou de vê-la se apresentando. “Minha força vem de Deus. Eu creio e aceito a perda do meu filho, mas me ajude a ficar aqui.”

Antes de cantar Fascinação, Dona Déa Lúcia também fez um rápido discurso na missa de sétimo dia de seu filho falando sobre a sua força. Emocionante! #Multishow pic.twitter.com/jmH3JA5ktI — Feluma (@fernandoluiiz) May 11, 2021

Antes disso, Regina Casé também fez uma emocionante oração à Virgem Maria.

Apresentações - Além de Déa, cantaram a soprano Flavia Correia, e o coral, a música “Bienis & Prim”, além de “Ave Maria”.

A cantora Mariah Nala soltou a voz com “Hallelujah” e ainda “Pretty Hurts”, de Beyoncé, de quem Paulo era fã. A apresentação teve um toque especial porque aconteceu ao final da homenagem do Cristo Redentor, que teve as luzes apagadas de forma inédita, em memória às 423 mil vítimas da Covid-19 no Brasil.

Missa televisionada - Familiares optaram por transmitir a cerimônia como forma de retribuir o carinho dos fãs e do público que torcia pela recuperação de Paulo Gustavo durante sua luta contra as complicações causadas pela covid-19. Presencialmente, a missa foi restrita a familiares e amigos mais próximos. Celebrada pelo padre Omar, também ocorreu em homenagem às demais vítimas do novo coronavírus.

Confira outros momentos da missa:

Dona Dea Lucia , O Thales, a Ju e todos familiares e amigos rezando Pai Nosso em Memória do Paulo Gustavo!



Ainda nao consigo acreditar gente #InMemorian #JulietteFreire A Ju A Missa de setimo dia Globo Taylor pic.twitter.com/VcLqMiuvzR — Jade Niall (@NialJade) May 11, 2021

