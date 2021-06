Vitão faz carta aberta a Luísa Sonza 1 ano após polêmica do clipe 'Flores'

Ao contrário do que aconteceu com muitos casais, o Dia dos Namorados de Luísa Sonza e Vitão não foi feito de declarações felizes e leves na internet. Para os dois, a data marca também o dia em que começaram fortes ataques por parte dos internautas.

Vitão fez uma carta aberta falando sobre a situação, ao mesmo tempo em que se declarou para a cantora - que foi afastada por sua equipe das redes sociais após sofrer ataques pesadíssimos e ameaças de morte após o falecimento do filho de Whindersson Nunes com Maria Lina Deggan. Ele comemora o 1º dia dos namorados dos dois juntos como casal.

Confira na íntegra a carta de Vitão:

Luísa Sonza estava recém-separada de Whindersson Nunes quando lançou o clipe "Flores", música de Vitão com sua parceria. Os dois só passaram a namorar algum tempo depois. Luísa foi extremamente atacada após o lançamento do clipe, acusada de trair Whindersson com Vitão. Somente neste ano, Whindersson admitiu que o motivo do fim do casamento não foi traição.

Whindersson e noiva - Neste sábado, a noiva de Whindersson, Maria Lina Deggan, contou que faz 1 ano desde que o casal deu o primeiro beijo, no dia 12 de junho de 2020. O humorista e a catarinense estão de luto após a morte do filho João Miguel, que nasceu de um parto prematuro com 22 semanas.



Luísa Sonza foi atacada por internautas pelo fato da criança ter nascido prematura, e chegou a receber ameaças de morte e xingamentos pesados, o que a fez se afastar das redes sociais.