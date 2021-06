Em meio a luto, Maria Lina comemora 1 ano de namoro com Whindersson Nunes

A noiva de Whindersson Nunes, Maria Lina Deggan, usou o Dia dos Namorados para comemorar 1 ano de relacionamento com o humorista. Ela revelou que foi nessa data, em 2020, que os dois deram o primeiro beijo.

"Você, meu amor, me motiva a ser uma pessoa melhor. Faz um ano desde nosso primeiro beijo, um ano que minha vida mudou. Você é meu presente todos os dias, conviver com você e desfrutar do seu amor é um privilégio! Obrigada por cuidar de mim tão bem e com tanto amor, que sejamos cada dia mais unidos, fortes e felizes. Quero acompanhar muitas conquistas do seu lado, quero crescer do seu lado, quero viver todos os meus dias do seu lado. Te amo, meu amor!", escreveu.

A jovem acaba de voltar aos poucos às redes sociais pouco mais de uma semana após a morte do filho, João Miguel, que nasceu de um parto prematuro de 22 semanas.

Ela e Whindersson ficaram devastados, já que estavam muito felizes com a gravidez. O humorista pediu a catarinense em noivado durante o chá revelação do sexo da criança.

Whindersson ficou muito abalado e ainda não retornou às redes sociais desde o falecimento do filho.