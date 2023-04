Vídeo: Veja momento em que Bia Michelle flagra MC Gui em motel: 'me perdoa?'

EITA! Esse foi o momento exato em que a Bia Michelle pegou o Mc Gui no flagra traindo ela em um Motel. pic.twitter.com/kDRz6ID2zh — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 10, 2023

O momento exato do flagra que a bailarina do Faustão e influencer Bia Michelle flagra MC Gui saindo do motel após traí-la com uma garota de programa foi registrado em vídeo.

Nesta segunda-feira (10), o perfil de fofocas no Instagram Lets Gossip exibiu as imagens, que foram gravadas a pedido de Bia.

No vídeo, a jovem bate no carro do então noivo, que fica desesperado ao vê-la. “Me perdoa”, diz ele. “Não faz isso comigo, só vamo embora”. A bailarina estava acompanhada da mãe no momento do flagra, que diz "para, Bia.". "Filma essa merda", dispara a jovem. “Você tem noção do que você fez?”, diz Bia, muito nervosa.

Ela relatou no Instagram que estava sentindo algo estranho desde que acordou e que decidiu seguir o namorado.

Era uma segunda-feira no início da tarde, e ele estava a caminho do motel. Bia ainda chegou a ver a mulher com quem ele estava, que segundo Leo Dias, era uma garota de programa. A situação aconteceu no fim de março, mas somente agora foi divulgada.

Veja na íntegra o relato de Bia sobre o assunto.