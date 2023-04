Com barraco em motel, MC Gui tem traição descoberta por Bia Michelle

Bia pagou uma diária para entrar no motel, mas resolveu esperar até que MC Gui saísse do lugar. Quando ele entrou no carro, Bia foi até o noivo e segundo fontes, começou a bater muito no vidro do motorista, até ele abrir o carro.

Beatriz já estava suspeitando das traições e teria decidido seguir o namorado. No início da tarde de uma segunda-feira, ela ficou sabendo que ele estava naquele momento em um motel com a garota de programa.

Segundo o colunista, o funkeiro foi pego pela noiva no motel com uma garota de programa

Pouco mais de um ano de trair a noiva Bia Michelle com Aline em “A Fazenda 13”, MC Gui é protagonista de um novo escândalo de traição à influencer. Pelo menos é o que garante Leo Dias, do Metrópoles.

