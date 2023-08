Vídeo: Show de MC Pipokinha tem simulação de sexo oral com prótese peniana

Your browser does not support the video tag.









FAMOSOS: Show de MC Pipokinha em Sorocaba chama a atenção da população. pic.twitter.com/e00imm6bYp — CHOQUEI (@choquei) August 6, 2023

O show de MC Pipokinha voltou a viralizar nas redes sociais. A funkeira se apresentou neste fim de semana em Sorocaba, São Paulo, e causou no palco com uma simulação de sexo oral com o auxilio de uma prótese peniana.

Duas pessoas da plateia são convidados para o palco, ficam de joelhos enquanto aguardam a preparação do dançarino de Pipokinha, Jonas Kaik.

Ele surge com uma prótese e simula sexo oral no homem e na mulher. “Se ele te fez g*zar na chupada, ele é o cara certo pra sentada”, canta a funkeira enquanto a cena rola no palco.

“Eu sei que chupar é gostoso, e eu sei também que ninguém gosta de chupar pirulito com papel”, continua Pipokinha. O dançarino chega a bater com a prótese na cara dos convidados.