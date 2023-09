Victor Meyniel revela que ficou com estudante de Medicina antes de ataque homofóbico

O humorista e influencer Victor Meyniel falou com o #RJ2 sobre as agressões que sofreu e contou detalhes importantes do dia em questão que ocorreu. pic.twitter.com/5BVJFhi6dn — Gabriel Menezes (@briel_menezes) September 4, 2023

O ator Victor Meyniel, de 26 anos, deu detalhes do ataque homofóbico que sofreu do estudante de Medicina Yuri de Moura Alexandre, que o espancou brutalmente na saída de um condomínio em Copacabana, no Rio de Janeiro, no último sábado. O agressor foi preso em flagrante e autuado pelos crimes de lesão corporal, injúria por preconceito e falsidade ideológica

Em entrevista à TV Globo, Victor afirmou que ele e Yuri estavam ficando no sofá e até então tudo estava tranquilo. “Não rolou nada além de beijo”, disse.

A situação mudou completamente quando Victor disse que uma amiga que estava vindo de um plantão iria chegar no apartamento.

“A chegada da amiga dele virou uma chave nele que eu não tinha entendido o que estava acontecendo. Eu senti um ambiente hostil”, disse.

Com a chegada da amiga, Yuri ficou agressivo e expulsou Victor do local já com empurrões.

O ator afirma que quando desceu, acabou encontrando Yuri a caminho da academia, na portaria do prédio, e disse que questionou o motivo da mudança brusca, perguntando ainda se o homem não era assumido. Foi quando Victor partiu para cima de Victor, o agredindo brutalmente. O porteiro, Gilmar José Augustini, que viu o crime sem fazer nada, foi autuado por omissão de socorro.