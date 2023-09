Ator Victor Meyniel é espancado em prédio de Copacabana; defesa aponta homofobia

De acordo com a defesa de Victor, Yuri se identificou à delegada como médico da aeronáutica, o que não é verdade. O porteiro do prédio também foi indiciado por omissão a socorro.

A discussão se intensificou e Yuri agrediu Victor com socos e chutes. O porteiro do prédio, que presenciou a agressão, não interveio.

O ator Victor Meyniel, 26, foi espancado na madrugada de sábado (2) na portaria de um prédio em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A defesa do artista afirma que o crime foi motivado por homofobia.

