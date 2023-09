Em vídeo, ator Victor Meyniel se pronuncia após ser espancado em caso de homofobia

"A gente vai revistando, revivendo e isso vai sendo dessensibilizado da gente. É uma etapa pra cura emocional sobre o ocorrido. Então queria muito agradecer, vocês estão sendo o pilar, não tenho nem o que dizer", continuou. Victor apontou para os seus hematomas e disse: "Isso aqui vai sair, vai passar e é isso. Todo o amor do mundo. Amor com amor. O ódio deixa pra lá".

"Oi, gente. Tudo bem? Estou vindo agradecer as mensagens de carinho e a rede de apoio que tenho tido. Meu aniversário ontem foi comemorado com muito amor, aqui em casa mesmo com familiares e amigos. Estou passando por um processo, e claro, revisitando muito o acontecido. E às vezes é bom revisitar, reviver, porque isso é um ato de dessensibilização que eu aprendi com a terapia e é muito importante, até pra gente superar traumas", disse.

