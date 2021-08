Veja como estão os atores de O Diário da Princesa após 20 anos

Quem se encantou com “O Diário da Princesa” no início dos anos 2000 pode se assustar com quão rápido o tempo passou. O primeiro filme que trouxe Anne Hathaway à fama já tem 20 anos! Veja como estão e o que andam fazendo os atores do filme.

Mia Thermopolis - Anne Hathaway



A vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante (Os Miseráveis, 2012) dispensa apresentações, né? Se mantém atual, tendo uma extensa filmografia repleta de sucessos, e ainda várias produções (pelo menos 4 filmes e uma minissérie) em andamento para 2022 em diante). Na vida pessoal, ela, que tem 38 anos, é casada com Adam Shulman, com quem tem dois filhos.

Alguns dos principais filmes da artista: "O Diabo Veste Prada", "Os Miseráveis", "Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge", "O Segredo de Brokeback Mountain", "O Preço da Verdade - Dark Waters", "Amor e Outras Drogas", "Alice no País das Maravilhas", "Oito Mulheres e um Segredo", "Idas e Vindas do Amor", "As Trapaceiras", "Convenção das Bruxas", "Amor Moderno", "Um Senhor Estagiário", "Interestelar", "Noivas em Guerra", "Agente 86". Próximos filmes ou séries: "WeCrashed", "Sesame Street", "She Came to Me", "Bum's Rush", "Armageddon Time" e "The Lifeboat".

Lilly Moscovitz - Heather Matarazzo

A intérprete da melhor amiga de Mia já havia ficado famosa nos Estados Unidos antes, pelo filme “Bem Vindo à Casa de Bonecas”, em 1995. Hoje aos 38 anos, ela se mantém ativa nas redes sociais e recentemente respondeu a fãs sobre o Diário da Princesa, em seu TikTok. “Se houvesse um Diário da Princesa 3, eu adoraria totalmente estar envolvida. [...] não há Mia sem Lilly." Outros filmes de Heather: "Bem-Vindo à Casa de Bonecas", "O Albergue - Parte II", "The Estate", "Advogado do Diabo", "Pânico 3", "Curvas Perigosas", "Galera do Mal", "The L Word", "Entre Elas", entre outros. Próximos projetos: "Generation Wrecks"

Michael Moscovitz - Robert Schwartzman



Também conhecido como Robert Carmine, ele é vocalista da banda de rock Rooney. Ele é parente de alguns outros famosos como a diretora Sofia Coppola (sua prima) e Jason Schwartzman (seu irmão). Filmes e séries ele fez: "Dreamland", "As Virgens Suicidas", "The Unicorn", "Frequência Perdida", "It Happened In LA", entre outros. O mais recente: “The Argument”. Próximos projetos: "Not An Artist".

Josh Bryant - Erick Von Detten



Assim como maior parte do elenco jovem, o galã do filme tem hoje 38 anos e segue atuando. Pai de dois filhinhos pequenos, ele é adepto de postar muitas fotos em família nas redes sociais. Outros filmes e séries ele fez: "Patinadores de Alma", "Sinistro", "Toy Story", "Adoráveis Selvagens", "Dinotopia: A Terra dos Dinossauros", "A Montanha Enfeitiçada", "Meego", entre outros. Próximos projetos: "The Tonopah Five"

Lana Thomas - Mandy Moore



A atriz de 37 anos se mantém ativíssima na série This Is Us. Outros filmes e séries que ela fez: "Enrolados", "Um Amor para Recordar", "Galera do Mal", "Curtindo a Liberdade", "Mentes Sombrias", "A Xerife Callie no Oeste", "Red Band Society", "Tron: A Resistência", "Grey's Anatomy", "Entourage: Fama e Amizade", "Minha Mãe Quer que Eu Case", entre outros. Próximos projetos: 6ª temporada de "This Is Us".

Rainha Clarisse Renaldi - Julie Andrews

Famosa por “A Noviça Rebelde”, Julie está com 85 anos. A atriz, cantora, diretora teatral e escritora britânica também é dona de um Oscar, no caso de Melhor Atriz, por Mary Poppins. Na pandemia, ela criou um podcast sobr contos infantis ao lado da filha mais velha, a educadora e autora Emma Walton Hamilton, fruto do casamento com Tony Walton. Elas duas já escreveram livros para crianças juntas. A atriz tem duas filhas adotivas com Blake Edwards, com quem foi casada por 41 anos até a morte dele, em 2010.

Outros filmes: "A Noviça Rebelde", "Bridgerton", "Mary Poppins", "Victor ou Vitória?", "Positivamente Millie", "Shrek 2", "Meu Malvado Favorito", "Não Podes Comprar Meu Amor", "Havaí", "Cortina Rasgada", "A Estrela", "As Sementes de Tamarindo", "Mulher Nota 10", "S.O.B. - Nos Bastidores de Hollywood", "Sede de Amar", "Assim É a Vida", entre outros.

Próximos projetos: "Minions 2: A Origem de Gru". Fonte: Buzzfeed.