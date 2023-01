Shakira descobriu traição de Piqué por conta de pote de geleia; Entenda

“Eu estava indo para a geladeira para descobrir a verdade”, disse Shakira no programa britânico This Morning. A jovem Clara Chiá já estava sendo apontada como nova namorada do jogador antes da separação oficial do casal. Pouco tempo depois do término, Piqué e a jovem de 23 anos foram flagrados aos beijos confirmando os rumores.

Essa suspeita surgiu originalmente da declaração que a cantora deu em maio passado, quando foi questionada sobre o videoclipe de "Te felicito" em colaboração com Rauw Alejandro. A música foi lançada um mês antes de anunciar a separação com Piqué.

De acordo com a TV espanhola Socialite, a cantora estava viajando para divulgar sua nova música e ao retornar para casa em que morava com o ex-jogador notou que alguém havia comido uma de suas geleias de morango.

