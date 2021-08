Sertanejo Mariano mostra antes e depois de 5ª cirurgia no nariz e choca fãs

Mariano, da dupla com Munhoz, e ex-participante de A Fazenda, mostrou neste domingo (8) o resultado de uma rinoplastia que realizou nesta semana. O cantor fez a cirurgia plástica no nariz junto à namorada, Jakelyne Oliveira, no dia 4 de agosto.

A comparação com o antes e o depois da plástica deixou os seguidores impactados, elogiando o resultado. Vale lembrar que esta é a 6ª vez que o cantor faz uma cirurgia no nariz.

“Ainda Sem palavras pra agradecer ao meu AMIGO e médico @rinoplastiaScheibel. Só quem sofre ou já sofreu com algum procedimento mal sucedido sabe do que estou falando!”, escreveu o cantor.

Durante “A Fazenda”, ele contou que da primeira vez que mexeu no nariz, foi corrigir um desvio de septo e acabou sendo convencido pelo médico a mudar a parte estética também. O resultado ficou ruim, e ele precisou fazer mais cirurgias para corrigir. A segunda gerou uma infecção, o deixou com um buraco no nariz e comprometeu sua respiração. Agora, Mariano exalta o trabalho do profissional que escolheu para realizar a nova plástica.