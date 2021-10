Sem sutiã, Bruna Marquezine exibe corpo escultural em look transparente em Paris

Ela publicou um look para a noite, com olhos marcantes e poderosos usando uma sombra azul, e para a roupa, um conjunto preto transparente da grife Nensi Dojaka, deixando à mostra o corpo escultural. A atriz dispensou o sutiã e usou uma ‘hot pants’ por baixo da calça transparente.

Bruna Marquezine está dando um ‘close’ atrás do outro em Paris, durante a Paris Fashion Week, e neste domingo (3) foi a vez de ousar no visual.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.