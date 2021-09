Sasha Meneghel e marido dividem opiniões com looks na Paris Fashion Week

A filha de Xuxa, que além de modelo é formada em Moda em Nova York, usou um vestido azul bebê com destaque para as mangas também.

O look que mais causou controvérsia foi o de João. Um sobretudo preto com mangas ‘extra-bufantes‘ e um coturno com uma alta plataforma laranja.

Sasha Meneghel e o marido, João Figueiredo, chamaram atenção ao compartilharem nas redes sociais o look usado para acompanhar o desfile da Balmain na Paris Fashion Week. "Prontos para o primeiro desfile da semana de moda de Paris", escreveu o cantor na legenda ao publicar as imagens.

