‘Sei que ele já chegou ao céu’, diz mãe de Jeff Machado na despedida do ator em SC

Maria das Dores, de 73 anos, fez um discurso emocionante na missa de despedida do filho Jeff Machado, no santuário Nossa Senhora dos Homens, em Araranguá, Santa Catarina, cidade natal do ator.

O corpo do ator chegou sob aplausos, flores e balões brancos e a mãe, a pedagoga aposentada Maria das Dores, falou sobre a perda do filho ---- que teve o corpo encontrado nesta semana após meses sendo dado como desaparecido --- e sobre o apoio que recebeu das pessoas no decorrer dessa tragédia.

"Essa fé que nos une que me segurou, o que me mantém de pé. Sei que ele já chegou no céu", disse ela, em meio à missa lotada de amigos, familiares e admiradores do ator, no espaço que estava aberto ao público e contou com transmissão ao vivo nas redes sociais.

Em momentos de maior desespero, a mãe foi consolada por familiares, que também estavam muito abalados com o falecimento.

O corpo do ator foi encaminhado para o Cemitério Cruz das Almas, também em Araranguá,

"Encerramos esse momento de agonia que a gente estava, de não saber o que que estava acontecendo, onde que ele estava, se estava vivo ou morto. E agora, daqui pra frente gostaria de encontrar a pessoa que fez isso e fazer justiça por ele", afirmou a amiga de infância de Jeff, Cristina Campos Cordeiro.