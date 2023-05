Suspeito de matar Jeff Machado se fez de amigo da família após desaparecimento do ator

A amiga de longa data do ator Jeff Machado, Cintia Hilsendeger, deu detalhes sobre o principal suspeito do assassinato do ator, que após meses desaparecido, foi encontrado enterrado em um baú concretado a dois metros de profundidade, em um terreno no Rio de Janeiro.

Segundo Cintia, o suspeito ainda se fez de amigo da família após o desaparecimento de Jeff. "Ele se manteve ativo somente para saber o que a gente sabia que a polícia nos informava. No entanto, como desconfiávamos dele, não comentamos", disse.

"Ainda estou sem acreditar... Estamos passando por este transtorno emocional. O Jeff merece que a gente esteja ativo nesta luta para encontrar esse homicida e colocá-lo na cadeia", afirmou ela.

O suspeito é considerado foragido pela polícia.

Segundo a amiga, o homem teria interesse amoroso não retribuído em Jeff e entrou na sua vida em 2019 se apresentando como produtor e assistente de produção, com o pretexto de ajudá-lo a arrumar trabalho.

"O contato deles de início foi profissional. Só que ele foi se aproximando do Jefferson como amigo. Eles não tinham um relacionamento amoroso, embora o Jeff tenha declarado que o produtor tinha interesse nele. Mas o Jeff não queria, porque não gostava de misturar as coisas e o rapaz não fazia o estilo dele", disse.

Segundo Cintia, o homem estava com o carro, o cartão bancário e a chave da casa do ator quando ele desapareceu.

"O Jefferson foi induzido, através desse amigo, a acreditar que teria um trabalho em São Paulo. Foi induzido a acreditar que ele estaria em contato com um produtor da Rede Globo chamado Felipe. O Jefferson era muito do bem, muito bom astral, não tinha maldade. E, como ele não tinha maldade, não via maldade nas pessoas", afirmou.

A amiga explica que o suspeito tinha inveja de Jeff. "Ele cometeu o crime por inveja e pura maldade. Ele ficava deslumbrado com a história de vida do Jeff, com os objetos que ele tinha em casa. Tanto é que demos falta de alguns objetos na casa. Um deles era o baú onde o Jeff guardava tapetes de pele. Ele estava com o carro, o cartão bancário e a chave da casa do Jeff quando ele desapareceu", conta.

Para a polícia, o principal suspeito não agiu sozinho e pelo menos três pessoas estariam envolvidas no crime, cuja motivação ainda é um mistério.