Saiba quem é Sofía Martinez, apontada como pivô de crise no casamento de Messi

Sofía tem 30 anos e cobre especialmente a seleção argentina para a ESPN. Ela acumula mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e acumula entrevistas com vários craques além de Lionel Messi.

Para aumentar ainda mais os rumores de crise no casamento, Messi trocou a foto do perfil no Instagram que por anos foi dele ao lado de Antonela.

VEJA: Após repercutir a notícia de que Sofia Martinez seria pivô da suposta crise no casamento de Messi e Antonela, internautas resgataram um vídeo onde o craque muda completamente as suas expressões ao falar com a jornalista. pic.twitter.com/ix6SaeW72G

Começou a circular vídeos da internet em que Messi, conhecido por ser frio com mulheres, sorri de forma carinhosa para a jornalista durante a cerimônia do Bola de Ouro.

