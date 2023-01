Roberto Carlos rompe com empresário após 30 anos juntos

"As partes seguem suas atividades profissionais de forma independente, com elegância e o máximo respeito que sempre pontuou a parceria. Os compromissos e shows já firmados serão realizados normalmente e a transição para este novo formato acontecerá até outubro de 2023. Os futuros negócios entre as partes serão considerados caso a caso", conclui.

Roberto Carlos anunciou o fim da parceria de 30 anos com o empresário Dody Sirena. Através de um comunicado oficial, a assessoria do 'Rei' informou que o rompimento da relação profissional aconteceu de forma amigável.

