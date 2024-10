Prints: Cíntia Chagas disse à polícia que Lucas Bove apertava seus seios até machucar

Na denúncia de violência doméstica contra o ex-marido, o deputado estadual Lucas Bove (PL-SP), Cíntia Chagas relatou que o político tinha o costume de apertar seus seios e outras partes do seu corpo até machucar, provocando inclusive hematomas.

Ela também relatou, no boletim de ocorrência ao qual Leo Dias teve acesso, alguns outros episódios de violência do político.

Prints de conversas entre os dois, divulgadas por Leo Dias nesta quarta-feira (9), mostram Cíntia pedindo ao então marido que ele parasse com esse hábito de machucá-la. Ele respondeu que não conseguia e que estava 'viciado nisso'.

Outro relato sobre os casos de violência do político foi de um surto no dia 15 de novembro de 2022, quando ele teria chegado a ofendê-la com xingamentos como 'puta, piranha, vagabunda', exigindo que ela apagasse um vídeo de publicidade que havia fechado com uma empresa. Ele também afirmou ser "um homem direito" que seria o homem que "consertaria a vida" dela. Cíntia tentou amenizar a situação, pedindo que o vídeo fosse editado, mas Lucas não ficou satisfeito com as mudanças.