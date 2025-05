Irmão de Nana Caymmi fala sobre últimos meses da cantora na UTI

"Eu tive um convívio com ela nesses nove meses, vamos dizer assim, de sofrimento dentro de uma UTI, que não é fácil. Ela já estava cansada, com vários problemas", lamentou Danilo, que destacou o quanto Nana manteve seu espírito forte. Um dos momentos mais marcantes foi no último Natal, quando ela lhe enviou um vídeo usando um chapéu de Papai Noel, mantendo viva sua veia cômica mesmo debilitada.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.