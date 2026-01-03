   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Jogadora Marta se casa em cerimônia intimista na Flórida; veja fotos

Por Portal Do Holanda

03/01/2026 16h05 — em
Famosos & TV


Foto: Reprodução Instagram

A jogadora Marta se casou nesta sexta-feira (2) com a americana Carrie Lawrence, de 28, em uma cerimônia intimista realizada na Flórida, nos Estados Unidos.

Nas redes sociais, Marta compartilhou registros do casamento, que aconteceu ao ar livre e contou com a presença de familiares e amigos próximos.

Após a cerimônia, o casal recebeu os convidados em uma festa reservada, com decoração sofisticada. As duas começaram a namorar em 2022.

Foto: Reprodução Instagram

Foto: Reprodução Instagram

