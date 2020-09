PC Siqueira revela que está com doença degenerativa rara: 'necrosado'

O youtuber PC Siqueira, que é investigado por pedofilia após ter uma troca de mensagens vazadas na internet em junho deste ano, afirmou que está sofrendo com uma doença rara degenerativa.

Em sua conta fechada no Instagram, ele publicou uma foto usando uma bengala, máscara e capuz, e escreveu: "Demoro um ano pra sair na rua. Andei com meu quadril 100% necrosado pra dar de cara com a agência do banco que DEIXOU DE EXISTIR. A sorte é que eu tenho um dia a mais pra não ver meu saldo negativo.".

Ao receber a resposta de um seguidor que também desabafou sobre problemas de saúde, PC Siqueira falou mais sobre o assunto e se lamentou: "Meu quadril e cabeça do fêmur tá 100% necrosado. É uma doença degenerativa rara. Claro que tinha que ser comigo.".

Nesta quarta-feira (23), o youtuber voltou a publicar uma foto usando uma bengala, e sem legenda. Nos Stories, ele escreveu: "Tá tudo bem PC? Tá".

Recentemente, ele fez diversos posts sobre o Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio.