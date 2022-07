Paulo André revela que registrou queixa na delegacia contra fãs de Jade Picon

O vice-campeão do BBB disse que os ataque se intensificaram após os dois não engatarem um relacionamento fora do reality.

"A gente teve uma parada muito maneira, foi muito intenso, foi maneiro, mas saímos, ela tem a vida dela. Não deu certo, as pessoas criaram expectativas. A gente conseguiu manter uma amizade. Mas é triste porque eles não entendem isso, não sei o que aconteceu com o fandom. Boa parte dessa galera, eles travam uma guerra, existe um conflito entre os meus fãs e os dela”, contou em entrevista ao PodDelas nesta segunda (25).

