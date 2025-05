Paolla Oliveira surpreende ao reagir à escolha de Virgínia Fonseca na Grande Rio

Virgínia Fonseca, por sua vez, disse estar preparada para lidar com críticas e destacou sua admiração por Paolla. “Não tem como comparar ninguém a ela, é maravilhosa e uma inspiração para mim”, declarou. A influencer revelou ainda que recusou outros convites para desfilar, mas decidiu aceitar o da Grande Rio após insistência de David Brazil e afirmou estar empolgada para viver a experiência do Carnaval.

Responsável por intermediar o contato entre Paolla e Virgínia, David contou que avisou a influencer sobre os desafios do posto. “Ela ficou meio com medo, mas eu disse: ‘Tem que estar preparada para os haters’. Sempre tem quem critique, mas isso faz parte”, afirmou o promoter, que ainda prometeu uma coroação marcante para a nova rainha.

David Brazil revelou que Paolla Oliveira foi consultada antes mesmo de Virgínia Fonseca ser anunciada como nova rainha de bateria da Grande Rio. Segundo o promoter, em entrevista ao portal Leo Dias, a atriz concordou com a escolha e demonstrou apoio à influencer, afirmando estar feliz com a decisão da escola de samba.

