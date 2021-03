Pane elétrica causa incêndio na casa de Paolla Oliveira; veja imagens

A atriz também reforçou aos fãs para que tomem cuidado para evitarem acidentes: “Fica aqui meu apelo para que todos prestem atenção às instalações de eletricidade e possíveis focos de incêndio em suas casas e estabelecimentos. A vida tem batido forte em dizer que não conseguimos controlar as adversidades e suas provações. O que nos resta é sermos resilientes e firmes pra seguir da melhor maneira possível. Sempre procurando se agarrar no que de bom esta à nossa volta. Sempre tem. Cuidem-se e protejam os seus!”, concluiu.

Paolla aproveitou o momento para agradecer aos vizinhos e ao Corpo de Bombeiros: “Quero agradecer muito meus vizinhos que rapidamente perceberam as chamas e ajudaram na contenção do fogo, como puderam junto ao Corpo de Bombeiros. Existem anjos em todos os lugares.”

