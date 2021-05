Pai de Whindersson Nunes pede orações pelo neto internado na UTI

O filho de Whindersson Nunes com Maria Lina Deggan nasceu bem antes do esperado, entre os 5 e 6 meses de gestação, no sábado (29).

“Essa é a mãozinha do João Miguel. Tocando o dedo do Whindersson, ele nasceu prematuro de 22semanas, mas passa bem. Está internado. Na UTI. Vamos orar pra ele sair bem. Estou chorando! Um misto de angústia invade o meu coração. Não sei explicar”, escreveu.

Nas redes sociais, ele publicou a foto em que a mão do humorista e de João Miguel se tocam, mesma imagem que o youtuber publicou para anunciar o nascimento do pequeno.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.