Ozzy Osbourne decide se mudar dos Estados Unidos por causa de tiroteios em massa

Ozzy Osbourne não aguenta mais conviver com a violência causada pelo acesso às armas de fogo nos Estados Unidos. Ele decidiu deixar o país com a família, de volta para a casa em Buckinghamshire, no Reino Unido.

O músico e ex-vocalista do Black Sabbath morou por mais de 20 anos em Los Angeles, chegando a ter grande parte dessa vida transmitida no reality show The Osbournes, da MTV. Em entrevista ao The Observer, ele contou que tomou a decisão devido ao medo dos tiroteios em massa que são assustadoramente comuns onde ele mora.

“Estou farto de pessoas serem mortas todos os dias. Deus sabe quantas pessoas foram baleadas em tiroteios em escolas. E houve aquele tiroteio em massa em Las Vegas naquele show… É uma loucura”, afirmou ele.

“Sou inglês. Quero voltar”, afirmou Ozzy, completando que não gostaria de morrer nos Estados Unidos longe da terra natal.

A esposa Sharon Osbourne afirmou que “a América mudou tão drasticamente” e que “não há nada unido nisso”.

No início do ano, Ozzy já tinha antecipado sua saída dos EUA, mas ressaltou outro motivo afirmando que “o imposto está ficando alto demais”.

A família planeja voltar ao Reino Unido em fevereiro de 2023.

Ozzy sofre com a doença de Parkinson e outros problemas crônicos de saúde e está atualmente gravando o seu novo álbum solo Patient Number 9.

Foram mais de 440 tiroteios em massa registrados nos Estados Unidos somente em 2022, conforme dados do Gun Violence, atualizados hoje (29). O mais mortal da história dos EUA foi o mencionado por Ozzy, que ocorreu em 2017 e tirou 58 vidas, em Las Vegas.