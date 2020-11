Oscar Magrini fala sobre 'quartinho do PC' na Globo: 'cheirar pó ou dar'

Em live polêmica com Maria Zilda Bethlem, a mesma em que a atriz revelou que sabe “bem” como funcionava o teste do sofá na Globo, o ator Oscar Magrini também contou sobre uma experiência que teve antes de entrar na emissora.

Ele contou que em 1988, quando ainda era aspirante a ator, conheceu Cleyde Yáconis (1923-2013), e ela o alertou sobre como as coisas funcionavam: "Meu amigo disse: 'Cleyde, ele quer fazer novela na Globo'. Ela não me conhecia. Em 1988, eu já era modelo. Ela olhou para mim e falou: 'Para você entrar tem que passar no quartinho do PC'".

"Eu falei: 'PC? Quem é?'. Ela: 'É o quartinho do pó e do cu. Você cheira?'. Falei: 'Não!'. 'Você dá o cu?'. 'Não!'. 'Então, não vai entrar'. E ela deu risada. Uma senhora! Imagina?", lembra.

Oscar contou que tempos depois, quando conseguiu se tornar ator, se reencontrou com Cleyde e lembrou a artista da situação: “Cleyde, você não vai lembrar de mim”.

O assunto veio quando o ator, ao relembrar seus trabalhos no início da carreira, comparou com os papéis que vem recebendo hoje aos 59 anos. "Agora só faço pai e avô. Faço pai de marmanjo e marmanja. E daqui a pouco estou fazendo avô". Maria Zilda comentou que a emissora não quer colocar os veteranos em outros tipos de papel. "Meu amor, mas eles acham que não dá Ibope. Dá Ibope quem tem like no YouTube, quem tem o pinto grande e quem dá o rabo para o diretor. Você sabe disso".

"Isso acontecia muito. Hoje em dia, sabe o que é? Mesmo se o cara for dar o rabo e colocar o garotão lá, e o garotão for uma merda. Ferrou", completou Magrini.