Oito pessoas morrem pisoteadas em tumulto durante show de Travis Scott

Devido ao acidente, o segundo dia do festival, que ocorreria neste sábado, foi cancelado pela produção. O evento foi considerado pelo chefe dos bombeiros como "um incidente com vítimas em massa".

O evento reuniu cerca de 50 mil pessoas, gerou pânico, correria e empurra-empurra após o público ficar imprensado no palco, causando desmaio em alguns. Pelo menos 17 pessoas foram socorridas pelos bombeiros e encaminhadas para hospitais, 11 delas estavam com parada cardíaca.

A correria começou durante a apresentação do rapper Travis Scott, marido de Kylie Jenner, no festival Astroworld. De acordo com o G1, o chefe dos bombeiros de Houston, Samuel Peña, confirmou o número de vítimas durante entrevista em frente ao Parque NRG.

