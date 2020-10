Neymar surpreende com declaração a Carol Dantas, mãe do seu filho

Neymar Jr. usou o Instagram para parabenizar Carol Dantas, mãe do seu filho, Davi Lucca, no aniversário de 27 anos da jovem nesta quarta-feira (21). O jogador publicou uma foto fofa dos dois juntos e escreveu:



"hoje é um dos dias mais especiais que tenho em minha vida. 21/10 dia de @candantas. A mãe super heroína que meu filho tem, a amiga e parceira que eu tenho. Que sorte nós temos em Davi Lucca... Carol é tipo de pessoa que não consegue disfarçar absolutamente nada, ela tropeça em qualquer coisa e vive sempre cheio de roxo (como diz Davi) mas todos os que a conhece AMA DEMAIS [sic]. Ca parabéns pelo seu dia, você merece todas as coisas mais lindas desse mundo, eu só tenho a te agradecer pelo que faz pelo nosso filho e por mim. OBRIGADO!!! O dia é seu mas quem comemora somos nós por ter você em nossas vidas. Te amo".

Carol comentou em resposta: "Kkkkkkkkkk a Senhora dos Tombos. obrigada por tudo!!! Te amo consagrado".

Carol e Neymar tiveram Davi Lucca há nove anos. Os dois nunca chegaram a ter um relacionamento sério, mas se dão muito bem até hoje.

Atualmente, ela é casada com Vinicius Martinez, com quem tem Valentim , de 1 ano. O atual marido de Carol também se dá muito bem com Neymar, e os dois também já fizeram trocas de declarações.