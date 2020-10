Nego do Borel e Anitta surgem em fotos picantes; cantora rebate críticas

Nego do Borel foi alvo de críticas após compartilhar uma sequência de fotos 'quentes' com Anitta, nas redes sociais.



Nas imagens, o cantor está apenas de toalha enquanto a funkeira o agarra apoiada em uma balcão. "Fui visitar minha amiga e entrei no álbum de fotos dela. Te amo, amiga irmã", escreveu ele na publicação.

Nos comentários a reação dos seguidores foi negativa. "Se a namorada dele fizesse uma foto dessas com amigo só de brincadeira, ele acharia graça?", questionou uma seguidora. "Do jeito que eu sou ciumenta, eu não deixava não", opinou outra. Após repercussão, Nego do Borel 'fechou' os comentários na foto.

Anitta também respondeu nos comentários e rebateu as críticas. "Tô vendo o povo falando da Duda. Gente.. ninguém é doido de fazer algo sem a menina tá de boa, né... Duda é mara e sabe que eu e Nego somos irmãos do nível de um ver o cocô do outro, de discutir, fazer pazes na mesma hora. Eu, hein. Ele veio aqui trazer um negócio pra mim e quando chegou eu tava fazendo foto zoando com minhas 'bee'. Ele adorou e quis umas fotos da hora também. Se a Duda fizer o mesmo com um amigão dela e o Nego se emputecer eu mesma acabo com a raça dele rs", escreveu.