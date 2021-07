Nasce filha de Dilsinho e Beatriz Ferraz; veja as primeiras foto da bebê

Dilsinho anunciou o nascimento da filha com a estudante de Medicina Veterinária Beatriz Ferraz, publicando a primeira imagem com a menina, que se chama Bella Ferraz Scher. “E aí, filha? Tranquilona, dormindo”, disse o cantor no primeiro vídeo da bebê. "Num segundo o tempo parou e a minha vida mudou pra sempre... Minha Bella", escreveu.

