Namorado sobre morte de Luana Andrade: ‘dilacerado e vivendo meu pior pesadelo'

O namorado de Luana Andrade, João Haddad, se pronunciou nesta terça-feira (7) sobre a morte da influenciadora com quem participou do "Power Couple". Ela foi vítima de complicações durante uma cirurgia de lipoaspiração no joelho.

Em um comunicado, João, que estava há dois anos com Luana, afirmou que está ‘dilacerado’. Leia na íntegra:

"Estou dilacerado e vivendo o meu maior pesadelo. Uma parte de mim foi embora.

É com imenso pesar e, muita dor no coração, que eu me despeço da minha Luana, da minha princesa, da minha linda...

Foram dois anos ao seu lado e eu não tenho palavras para expressar o quanto eu fui feliz... Construímos uma história linda e vivemos nossos sonhos intensamente. Além de namorada, você é e sempre será uma parceira para além da vida, meu amor.

Hoje, está difícil entender os planos de Deus, e não sei quando e se algum dia irei processar a falta que você fará na minha vida e na vida de uma legião de pessoas que amavam a sua presença.



Você é a minha luz, princesa. Peço que continue olhando por mim e por todos nós aí de cima. Sempre te amarei, daqui até a eternidade!

Obrigado por tanto, você seguirá comigo até depois do fim. Eu te amo, eu te amo, eu te amo...".