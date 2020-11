Namorada de Whindersson rebate internauta ao ser chamada de 'aproveitadora'

A namorada de Whindersson Nunes, Maria Lina, rebateu mais um ataque sobre seu relacionamento com o humorista. Em uma foto que a estudante de engenharia aparece ao lado da mãe do youtuber, um internauta insinuou que ela seria uma 'aproveitadora'.

"Mais uma pra tirar proveito… tenho dó dele", escreveu o seguidor. Prontamente a jovem de 22 anos respondeu o comentário. "O mais engraçado é que não sabia nem que você existia até ver seu comentário maldoso e baixo aqui, mas pela convicção que você fala parece que morava comigo e pagava minhas contas", disparou.

Maria Lina conheceu família de Whindersson

Em viagem ao Piauí, Whindersson levou a estudante para conhecer a família e dele. As fotos do encontro foram publicadas nas redes sociais pela irmã do youtuber, Hagda Kerolayne e o pai Hildebrando Batista.